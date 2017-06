Het Nederlands Elftal heeft zondag gemakkelijk gewonnen van Ivoorkust. In deze vriendschappelijke wedstrijd heeft het Nederlands elftal vertrouwen getankt voor de WK-Kwalificatie wedstrijd met Luxemburg. Het Nederlands elftal onder leiding van Fred Grim won overtuigend met 5-0 van Ivoorkust.

Fred Grim neemt als interim-coach afscheid van het Nederlands elftal. Fred heeft het team met volle vertrouwen overgegeven aan Dick Advocaat. Het team onder leiding van Fred had in de beginfase nog best lastig, echter na een kwartier spelen konden de fans van Nederland al juichen. Na een corner van Depay, stond Veltman helemaal vrij om de 1-0 achter de doelman van Ivoorkust te koppen. De mannen uit Ivoorkust probeerden na de 1-0 wat terug te doen, echter was het Nederland dat 2-0 op het scorebord zette. Het was Arjen Robben die een strafschop benutte voor het Nederlands elftal. Kort na de 2-0 was het opnieuw Veltman die scoorde, de verdediger stond helemaal vrij bij de tweede paal.

In de tweede helft kreeg het Nederlands elftal vele kansen om de score verder uit te bouwen. Na ongeveer 70 minuten spelen was het dan toch eindelijk 4-0, het was Davy Klaassen die simpel kon aantekenen voor zijn goal. Het was Vincent Janssen die ook uiteindelijk zijn goal mocht maken, Janssen kon gemakkelijk binnenschuiven nadat de doelman van Ivoorkust de bal niet onder controle kreeg. Deze goal van Vincent Janssen betekende ook meteen het einde van alle goals op deze avond.