Real Madrid heeft zaterdagavond na 90 minuten spelen de Champions League gewonnen. Real Madrid is de eerste club die 2 keer achter een volgend jaar de Champions League beker weet te winnen. Mede door 2 goals van Cristiano Ronaldo verschalkte Real Madrid Juventus met 4-1.

Wedstrijdverloop:

Aan het begin van de wedstrijd kwam Juventus sterk uit de startblokken. De eerste aardige kansen waren dan ook voor Juventus, echter wisten ze hiermee Navas niet te verschalken. Een van de eerste goede aanvallen van Real Madrid leverde gelijk een goal op, wie anders dan Cristiano Ronaldo schreef deze goal op zijn naam. Cristiano Ronaldo gaf de bal mee aan de opkomende Carvajal, die hem op zijn beurt terug gaf aan Ronaldo. Ronaldo aarzelde niet en schoot de bal laag in de lange hoek. Heel lang kon Real Madrid niet genieten van de voorsprong, Juventus bleef fel. Uiteindelijk leverde dit een goal op voor Juventus. Het was Mario Mandzukic die op geniale wijze Juventus naast Real Madrid zette. De Kroaat nam de bal aan op de borst en verschalkte Navas met een mooie omhaal in de lange hoek. In de tweede helft was Real Madrid uiteindelijk vele malen sterker dan Juventus. Na 61 minuten op de klok, stond er 1-2 op het scorebord in het voordeel van Real Madrid. Casemiro knalde een pegel van een meter of 25 via Sami Khedira in de goal, hierdoor was Buffon kansloos. Een paar minuten later zette Luca Modric sterk door en gaf een voorzet. Wie anders dan Cristiano Ronaldo stond op de juiste plek om de bal langs Buffon te schieten. Door de 2de goal van Cristiano Ronaldo was hij de enige topscoorder van dit Champions League seizoen. Na de 1-3 was Juventus niet meer bij machte om Real nog onder druk te zetten. De ingevallen Cuadrado kreeg nog een 2de gele kaart door een vieze streek van Sergio Ramos. Als kers op de taart, maakte Marco Asensio de 1-4.

Door de overwinning van Real, heeft de grootmacht nu 12 Champions League prijzen in de prijzenkast.