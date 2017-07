Hans van Breukelen stopt per 1 Augustus als technisch directeur van de KNVB. Dinsdag werd bekend dat van Breukelen besloten heeft om zijn contract neer te leggen. Hans van Breukelen neemt hierdoor al na 13 maanden afscheid van de Nederlandse voetbalbond. van Breukelen en de directie van de KNVB gaan op een goede manier uit elkaar. Van Breukelen kwam al eerder onder vuur te liggen bij het Nederlands voetbalpubliek. Mede door de aanstelling van een opvolger voor Danny Blind. Het was nooit rustig binnen de KNVB, hierdoor heeft van Breukelen ook niet alles eruit weten te halen. Van Breukelen zelf zegt ”Ik vertrek met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om onze doelstelling te realiseren,Maar ik blijf zelfkritisch. Het is mij onvoldoende gelukt om mijn en onze ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies.”



Persconferentie waarbij van Breukelen onder vuur lag.