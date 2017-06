Ajax is erin geslaagd om Klaas Jan Huntelaar terug te halen naar Amsterdam. De spits die van 2006 tot 2008 bij Ajax speelde keert terug na gespeeld te hebben bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Huntelaar heeft ook 76 interlands achter zijn naam staan waarin hij 42 keer heeft weten te scoren waardoor hij na Robin van Persie op de tweede plek staat in het topscorersklassement van het Nederlands elftal aller tijden. In de eerdere periode van Huntelaar bij Ajax heeft hij in 136 wedstrijden 105 keer gescoord.

Op de site van Ajax laat Huntelaar het volgende weten: ,,Het is geen geheim dat Ajax mijn club is. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer. Mijn rol is duidelijk, maar ik kom hier niet om af te bouwen. Afgelopen seizoen speelde Ajax bijna zestig officiële wedstrijden. Dat kun je niet met één spits. Dus ik ga zeker wedstrijden spelen en speelminuten krijgen. Ik voel me hartstikke fit en ik kijk nu al uit naar eind juni als de voorbereiding begint. Ik heb met Ajax bekers gewonnen, maar niet de landstitel. Het doel is om aan het eind van het seizoen, samen met de rest van het team die schaal in handen te hebben.”