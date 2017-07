Ajax heeft zojuist in een officieel bericht op Facebook, Twitter en Instagram laten weten dat Marcel Keizer aangesteld is als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz. Marcel Keizer tekent een contract voor 2 jaar met optie om nog een extra jaar door te gaan als hoofdtrainer van het eerste elftal van Ajax.

De 48 jarige Keizer heeft in het verleden onder andere Cambuur Leeuwarden, Telstar en meest recent Jong Ajax getraind. Met de laatstgenoemde is Keizer verrassend 2e geworden in de Jupiler League, een erg knappe prestatie waardoor het technisch hart Keizer het vertrouwen over het eerste elftal geeft voor in ieder geval de komende 2 seizoenen. Ajax begint eind Juni met de voorbereiding op de voorrondes van de Champions League, de kansen van Ajax in Europa voor aankomend seizoen vindt u hier.

Marcel Keizer op de website van Ajax over zijn aanstelling:

Marcel Keizer: ,,De gesprekken die we hebben gehad waren inderdaad positief en ik voel dan ook vertrouwen vanuit de organisatie. Ik had mij ingesteld om met Jong Ajax komend seizoen weer een goed resultaat neer te zetten in de Jupiler League, maar in het voetbal kan het plots anders lopen. Dit is uiteraard een hele mooie kans die ik met beide handen beetpak. Momenteel heb ik nog vakantie maar ik zet binnenkort vol trots mijn handtekening onder het nieuwe contract. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan, we moeten er gezien het Europese programma al vroeg klaar voor zijn. Het doel is om de lijn en speelwijze van het afgelopen jaar door te trekken, er een prachtig seizoen van te maken waarbij we uiteraard voor de prijzen gaan.”