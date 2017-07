Wat kunnen de Nederlandse voetbalfans verwachten van het frisse Ajax? Ajax heeft zich als nummer 2 geplaatst geplaatst voor de voorrondes van de Champions League. Ajax moet de derde- en vierde voorronde overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Op 14 Juli wordt er geloot voor de derde voorronde van de Champions League, Ajax kan 5 tegenstanders loten. Steaua Boekarest, Young Boys Bern, OGC Nice, Istanbul Basaksehir of AEK Athene.

Feitjes & Weetjes over Ajax

– Ajax Amsterdam heeft 4 Champions League titels gewonnen in haar historie, de laatst gewonnen titel komt uit 1995.

– Ajax Amsterdam heeft afgelopen seizoen de Europa League finale bereikt. Manchester United was uiteindelijk te sterk voor Ajax.

– Ajax Amsterdam moet nog 2 rondes doorkomen om zich te plaatsen voor de Champions League groepsfase

Hoe sterk is de selectie van Ajax?

Ajax heeft onder leiding van Peter Bosz afgelopen seizoen een goed seizoen gedraaid. Aan het begin van het seizoen liet men echter teveel punten liggen om uiteindelijk het kampioenschap van Nederland te winnen. Aan het begin heeft men bij Ajax erg moeten wennen aan de speelwijze van Peter Bosz, echter begon het voetbal steeds beter te worden. Ajax is er hierdoor ook in geslaagd om de Europa League finale te bereiken met goed voetbal. De laatste maanden zette Ajax alle zeilen bij om nog vol voor het Kampioenschap van Nederland te gaan, echter mocht dat niet baten. De selectie van Ajax is op dit moment verzwakt. Peter Bosz die Ajax zo goed liet voetballen heeft een contract getekend bij Borrusia Dortmund. Ajax heeft hierdoor een nieuwe coach nodig, deze coach zal naar alle waarschijnlijkheid weer tijd nodig hebben. Er zijn veel geruchten dat Keizer (Coach Jong Ajax) doorgeschoven wordt. Marcel Keizer kent de gehele selectie en zal minder tijd nodig hebben om zich aan te passen. Echter is het vertrek van Bosz een aderlating voor Ajax. Naast het vertrek van Bosz staan er meer selectiespelers voor een vertrek uit Amsterdam. Spelers als Klaassen, Davinson Sánchez, Joël Veltman, Kenny Tete, Amin Younes worden allen gelinkt aan nieuwe clubs. Voor Ajax is het belangrijk om niet geheel met een nieuwe selectie te moeten beginnen aan het seizoen. Ajax heeft al wel een goede aankoop gedaan. Klaas Jan Huntelaar komt over van Schalke, Huntelaar brengt veel ervaring mee en kan Dolberg helpen met zijn ontwikkeling. Wanneer de selectie van Ajax niet teveel wordt verzwakt, dan kan men zeker door de voorrondes van de Champions League/ Europa League komen.

Keeper: Het afgelopen seizoen heeft André Onana aangetoond een waardig vervanger te zijn geweest voor Jasper Cillessen. Ook dit seizoen zal Onana onder de lat staan bij Ajax. Onana heeft een zeer goede indruk achtergelaten. Ajax zal er wel goed aan doen om een (ervaren) keeper naast Onana te halen, voor eventuele blessures in het seizoen.

Verdediging: Ajax heeft een zeer jonge verdediging. Dit is het afgelopen seizoen ook gebleken, waar de verdediging in veel wedstrijden zeer sterk speelde zijn er ook wedstrijden geweest waar er nog veel fout ging. Echter is de verdediging van Ajax talentvol genoeg, het is de vraag of Ajax al deze talenten binnenboord weet te houden. Waar Joël Veltman en Kenny Tete (Beide rechtsback) worden gelinkt aan nieuwe clubs. de zeventienjarige Matthijs de Ligt heeft dit seizoen een zeer sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wanneer Ajax de Ligt en zeker Davinson Sanchez weet te behouden, dan zal de Ajax verdediging alleen maar sterker worden ten op zichtte van afgelopen seizoen. Wanneer meerdere spelers in de verdediging van Ajax vertrekken dan zullen er aankopen gedaan moeten worden om het niveau te behouden.

Middenveld: Ajax beschikt ook over een talentvol middenveld eveneens als de verdediging. Met Lasse Schöne heeft men de nodige ervaring, echter merk je dat een speler als Schöne op Europees niveau wat te kort komt. Naast Schöne heeft men met Klaassen en Ziyech 2 goede middenvelders. Ziyech een speler die uit het niets iemand voor de goal kan zetten en Klaassen die veel belangrijke goals maakt voor Ajax. Het is Davy Klaassen die veel wordt gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam, voor Klaassen zou dit moment de ideale stap kunnen zijn. Gelukkig beschikt Ajax over veel gretige jongens die te wachten staan om deze plek over te nemen. Onder meer Nouri, de Jong en van de Beek wachten op hun definitieve doorbraak als basisspeler van Ajax. Het middenveld van Ajax heeft ook laten zien op Europees niveau dat men mee kan met de grote jongens.

Aanval: Ajax heeft in de aanval een versterking met ervaring kunnen halen. Het is Klaas Jan Huntelaar die de gelederen bij Ajax komt versterken. Met Kasper Dolberg heeft men al een zeer talentvolle spits lopen. Het is de vraag wie er zal gaan spelen, echter wanneer Ajax Europees gaat spelen zullen er genoeg wedstrijden zijn. Bertrand Traoré is na zijn verhuurperiode aan Ajax weer vertrokken naar Chelsea. Voor deze speler zal Ajax een vervanger moeten halen. Ajax zal een zwaar seizoen krijgen en kan niet teren op enkel Younes, Neres en Kluivert.

Verwachtingen:

Ajax zal in de derde voorronde van de Champions League een goede kans maken om door te stoten naar ronde 4. Wel zal Ajax er voor moeten zorgen dat niet teveel van zijn talenten verkocht gaan worden. Gebeurt dit wel, dan zal het extra zwaar worden voor Ajax. Ook omdat Ajax met een nieuwe coach tijd nodig heeft om aan elkaar te wennen. Wanneer men er niet in slaagt om de derde ronde door te komen, dan maakt men nog kans om zich te plaatsen voor de Europa League. Voor Ajax is er dus genoeg kans om zich te plaatsen voor de Champions League of Europa League. Het is belangrijk dat Ajax er alles aan zal doen, zodat Nederland zich weer kan opwerken in Europa. De verwachting is dat Ajax zich zal gaan plaatsen voor een van de twee toernooien. Wie weet wat er daarna nog meer in het verschiet zit voor Ajax.