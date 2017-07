Welke Nederlandse clubs gaan komend seizoen het Nederlands voetbal vertegenwoordigen in Europa? Wat zijn de verwachtingen van deze clubs? Dit allemaal zal worden behandeld in dit topic.

Dit jaar heeft Nederland vertegenwoordigd Nederland 5 clubs in Europa, welke clubs mogen hun kunsten gaan vertonen.

Kampioen van de Eredivisie: De kampioen van afgelopen seizoen is Feyenoord Rotterdam. Feyenoord zal als kampioen van Nederland direct instromen in de groepsfase van de Champions League.De Champions League is het grootste toernooi ter wereld voor clubteams.

Nummer 2: De nummer 2 van afgelopen seizoen is Ajax Amsterdam. Ajax zal zich door middel van voorrondes moeten plaatsen voor de Champions League. Ajax stroomt in de derde voorronde van het miljoenenbal. Wanneer men de derde voorronde overleeft, zal men nog een laatste ronde moeten overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Nummer 3: De nummer 3 van Nederland is PSV Eindhoven. PSV zal instromen in de voorrondes voor de Europa League, om precies te zijn de derde voorronde. Wanneer PSV de derde en de vierde ronde overleeft, dan komt men in de groepsfase van de Europa League.

Winnaar Play-offs 4/7: Utrecht heeft de play-offs voor Europees voetbal gewonnen. Utrecht zal instromen in de tweede kwalificatieronde, waardoor men nog 3 rondes moet overleven om zich te plaatsen voor de Europa League.

Bekerwinnaar: De bekerwinnaar van afgelopen seizoen is Vitesse Arnhem, Vitesse is direct geplaatst voor de Europa League. Men hoeft geen voorrondes te spelen, waardoor men zich door de bekerwinst direct heeft geplaatst voor de Europa League.

Voor elke Nederlandse club die Europa ingaat, zal Voetbalfilmpjesonline een verwachting schetsen voor komend Europees seizoen.