Voor de meeste eredivisieclubs zit de vakantie er alweer bijna op. Het is tijd voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het nieuwe voetbalseizoen gaat van start op 11 Augustus. Voor de meeste clubs is er nog genoeg tijd om zich voor te bereiden. Clubs als Ajax, PSV en FC Utrecht komen al eerder in actie voor de voorrondes voor Europees voetbal.

Wanneer start de voorbereiding voor de eredivisieclubs?

ADO Den Haag : 26 Juni in het Kyocera Stadion (Maandag)

Ajax : 29 Juni op de Toekomst (Donderdag)

AZ : 25 Juni op het trainingsveld naast het AFAS Stadion (Zondag)

Excelsior : 1 Juli in het Van Donge & De Roo Stadion (Zaterdag)

Feyenoord : 3 Juli op Varkenoord (Besloten) (Maandag)

FC Groningen : 1 Juli op Sportpark de Koepel (Zaterdag)

SC Heerenveen : 25 Juni op het Sportpark het Paradyske (Zondag)

Heracles Almelo : 2 Juli in het Henk Polman Stadion (Zondag)

NAC Breda : 26 Juni op het Autototaalglas trainingscentrum Zundert (Maandag)

PEC Zwolle : 24 Juni bij VV Wijthmen (Zaterdag)

PSV : 3 Juli op de Herdgang (Maandag)

Roda JC : 2 Juli in het Parkstad Limburg Stadion (Zondag)

Sparta Rotterdam : 1 Juli op het RMC Jeugdcomplex (Zaterdag)

FC Twente : 24 Juni in het trainingscentrum (Zaterdag)

FC Utrecht : 26 Juni op Sportpark Zoudenbalch (Maandag)

Vitesse : 25 Juni op Papendal (Zondag)

VVV Venlo : 26 Juni in de Koel (Maandag)

Willem II : 25 Juni op het trainingsveld (Zondag)