Zaterdagavond is het zover, de ontknoping van het UEFA Champions League seizoen. De grootmachten Juventus en Real Madrid strijden samen voor de felbegeerde beker met de grote oren. Zal Cristiano Ronaldo zijn team naar de overwinning schieten of is het toch het sterke team van Juventus dat er met de titel van doorgaat. Het Real Madrid van Zinedine Zidane schakelde in de halve finale stadgenoot Atletico Madrid uit, terwijl Juventus Monaco uit het toernooi schoot. Real Madrid kan de beker met de grote oren voor het tweede jaar op rij winnen, of zal het toch Juventus worden. Voetbalfilmpjesonline heeft voor jou de ideale voorbeschouwing gemaakt tussen deze 2 grootmachten.

Speeldatum

Wedstrijd Juventus – Real Madrid Datum Zaterdag 3 Juni 2017 Tijd 20:45 Veld Millennium Stadium (Principality Stadium), Wales

Vorm

Beide clubs steken in een goede vorm op dit moment. Waar Juventus afgelopen zaterdag haar laatste wedstrijd winnend afsloot in de competitie tegen Bologna (1-2), won Real Madrid een week eerder haar laatste wedstrijd in de competitie tegen Málaga (0-2). Hieronder zie je de laatste resultaten van de 2 grootmachten.

Juventus: Bologna – Juventus (1-2), Juventus – Crotone (3-0), Juventus – Lazio (2-0), Roma – Juventus (3-1), Juventus – AS Monaco (2-1). Van de laatste 5 wedstrijden in de Champions League verloor Juventus geen enkele keer. De ploeg speelde enkel één keer gelijk tegen Barcelona.

Real Madrid: Málaga – Real Madrid (0-2), Celta – Real Madrid (1-4), Real Madrid – Sevilla (4-1), Atletico Madrid – Real Madrid (2-1), Granada – Real Madrid (0-4).Van de laatste 5 wedstrijden in de Champions League verloor Real Madrid een keer van Atletico Madrid, de overige wedstrijden werden allen in winst omgezet.

Verwachtingen

Real Madrid heeft de kans om als eerste club de Champions League twee keer achter elkaar te winnen, waarbij Cristiano Ronaldo de gevaarlijkste man is van Real Madrid. Cristiano Ronaldo heeft al meer dan 100 goals gemaakt in de Champions League. Juventus daar in tegen werd dit jaar voor de 6de keer achtereenvolgens kampioen van Italië, de ploeg speelt vanuit een sterke organisatie en is moeilijk te verslaan. Deze wedstrijd zal naar alle waarschijnlijkheid een zeer zware wedstrijd worden. Wij verwachten een gelijkspel tussen deze 2 grootmachten na 90 minuten(1-1).