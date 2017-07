Wat kunnen de Nederlandse voetbalfans verwachten van huidig bekerwinnaar SBV Vitesse? Het Vitesse onder leiding van Henk Fraser heeft de beker weten te winnen. De KNVB beker wordt gezien als makkelijkste manier om Europees voetbal te behalen. De winnaar van het bekertoernooi plaatst zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League. Waar nummer 3 en de winnaar van Play offs eerst voorrondes moeten spelen om de groepsfase te behalen. Vitesse kan dus toewerken naar de groepsfase van de Europa League. Vitesse wist onder meer ten koste van AZ, Sparta en Feyenoord de beker te pakken.

Feitjes & Weetjes over SBV Vitesse

– Dit is de eerste keer dat Vitesse gaat spelen in de groepsfase van de Europa League.

– Vitesse heeft zich geplaatst voor de groepsfase door de KNVB beker te winnen.

Hoe sterk is de selectie van SBV Vitesse?

Vitesse heeft het afgelopen seizoen een redelijk seizoen gedraaid, met uiteindelijk een 5de plek als beloning. Door de goede prestaties in de KNVB Beker heeft men de groepsfase van de Europa League weten te behalen. Wat zeker een prestatie is voor Vitesse. Veel spelers gaan Vitesse weer verlaten na een verhuurperiode. Denk aan Tighadouini, Diks, Baker, Miazga, Nathan. Al deze spelers hebben het afgelopen seizoen een aandeel gehad in het succes van Vitesse.

Keeper:

Verdediging: De verdediging van Vitesse was afgelopen seizoen zeer stabiel. Met Kashia, Van der Werff en Miazga beschikte men over een goed centrum. Miazga is weer terug naar Chelsea en het is ook de vraag of Kashia nog blijft. Het centrum van Vitesse beschikt nu dus nog over de nodige internationale ervaring (Kashia). Dit kan belangrijk zijn wanneer men de groepswedstrijden in de Europa League gaat spelen. Vitesse heeft nog verschillende talenten, die ook graag hun kansen willen gaan pakken. De backs van Vitesse zijn allen redelijk, maar niet speciaal. Op de backposities kunnen er eventueel nieuwe spelers komen.

Middenveld: Met het vertrek van Nakamba en Baker is Vitesse erg verzwakt op het middenveld. Deze spelers hadden afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het spel van Vitesse. Voor Nakamba heeft men Serero overgenomen van Ajax. Serero heeft een tijd niet op niveau gevoetbald, dus het is de vraag hoe Serero de plek van Nakamba gaat overnemen. Naast Serero is ook Bruns gekomen naar Vitesse. Bruns was het afgelopen seizoen aanvoerder van Heracles. Voor Bruns is dit de ideale stap, hij zal de plek van Baker over kunnen gaan nemen. Het is de vraag hoe deze spelers zich gaan aanpassen. Qua breedte is de selectie van Vitesse misschien niet de sterkste.

Aanval: Ricky van Wolfswinkel die zo belangrijk was voor Vitesse in de bekerfinale heeft een transfer gemaakt naar Basel. Dit is een aderlating voor Vitesse, men zal nu op zoek moeten gaan naar een nieuwe spits. In de wandelgangen gaat de naam van Luc Castaignos rond. Vitesse heeft zeker een goede spits nodig om potten te kunnen breken in de Europa League. Doordat de selectie voorin ook niet erg groot is, zal Vitesse er goed aan doen om nog een nieuwe vleugelspeler erbij te halen.

Verwachtingen: Vitesse hoeft niet zoals PSV en FC Utrecht voorrondes te spelen om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Vitesse kan zich uiterst goed voorbereiden op de groepsfase. Het ligt eraan wie men gaat loten in de groepsfase. Het is ieder geval belangrijk dat de selectie van Vitesse groter wordt. Op dit moment is de selectie dun bezet en dus te klein om mee te strijden op meerdere fronten. Vitesse maakt met haar solide verdediging zeker een kans om door te gaan in de Europa League. Het zal wel moeilijk worden, maar waarom zou Vitesse niet kunnen doorkomen?