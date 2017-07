Wat kunnen de Nederlandse voetbalfans verwachten van het PSV onder leiding van Philip Cocu? PSV heeft zich als nummer 3 van Nederland geplaatst voor de voorrondes van de Europa League. PSV stroomt in de derde voorronde van de Europa League. PSV heeft een geplaatste status bij de loting van de voorrondes, dat betekent dat men naar alle waarschijnlijkheid de moeilijkste ploegen gaat ontlopen in de voorronden. Een eventuele overwinning in de derde ronde zorgt ervoor dat PSV zich in de play-offs (Vierde kwalificatieronde) kan plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

Feitjes & Weetjes over PSV

– PSV Eindhoven heeft 1 keer de Champions League gewonnen, deze titel komt uit 1988.

– PSV Eindhoven werd afgelopen seizoen uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League.

– PSV Eindhoven heeft een geplaatste status in de derde- en vierde voorronde van de Europa League.

Hoe sterk is de selectie van PSV?

PSV wist twee jaar geleden vriend en vijand te verassen door tot de laatste 16 van het Champions League toernooi door te dringen. Het afgelopen seizoen heeft PSV zowel op nationaal als op Europees niveau teleurgesteld. De selectie van PSV beschikt over de benodigde ervaring om te presteren, echter het afgelopen seizoen is het niet gelukt. In de eredivisie liet PSV vaak punten liggen tegen teams waar normaal gesproken simpel van gewonnen moet worden. Daarnaast was het spel van de Eindhovenaren lange tijd ook niet om aan te gluren. Alle spelers van de selectie waren zwaar uit vorm, daarom is het men ook nooit gelukt om echt mee te strijden om de titel. De selectie van PSV zal moeten worden verfrist. Waar het twee jaar terug nog heel goed ging, lijkt nu de honger naar succes weg te zijn. Deze honger moet men terug krijgen. De kans bestaat dat er meerdere spelers gaan vertrekken uit Eindhoven. Verdediger Moreno is inmiddels al verkocht en meerdere spelers staan in de belangstelling. Het lijkt erop dat Santiago Arias, Jetro Willems, Andrés Guardado en misschien wel Davy Propper een stap gaan maken. Met Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix beschikt men op het middenveld over genoeg talent. PSV zal geld moeten investeren om de honger naar succes terug te laten komen. Niet alleen de honger, maar ook de kwaliteit van sommige posities moet omhoog.

Keeper: PSV beschikt met Jeroen Zoet over een goede keeper, geen top keeper. Jeroen Zoet maakt te vaak nog een fout, ook het afgelopen seizoen was Zoet niet geheel foutloos. Echter is Jeroen Zoet ook zeker geen slechte keeper. Wanneer men Zoet behoudt als eerste keeper, is hier niks mis mee. Naast Zoet heeft men Remco Pasveer onder contract, dit is een zeer degelijke tweede keeper. PSV heeft ook daarnaast nog 2 talentvolle keepers met Jurjes en Koopmans.

Verdediging: Inmiddels is verdediger Moreno verkast naar Roma. Dit was een sterkhouder in de defensie van PSV, het is de vraag of PSV hier een vervanger voor gaat halen. Men beschikt nu met Isimat-Mirin en Schwaab over de 2 meest bekende centrumverdedigers van de selectie. Het is de vraag of de andere cv’s het niveau van PSV 1 aankunnen. PSV zal daarom achterin moeten investeren in een goede centrumverdediger. Het centrum van PSV is een twijfel voor het niveau van Europees. Op de flanken heeft PSV op dit moment nog Arias, Willems en Brenet. Naar verwachting zullen Arias en Willems vertrekken, beide spelers hebben aangegeven om een stap te willen maken. Wanneer een of beide spelers vertrekken, zal PSV nieuwe spelers moeten halen voor de links- en rechtsback positie.

Middenveld: Marco van Ginkel vertrekt na zijn verhuurperiode weer bij PSV, daarnaast vertrekt naar alle waarschijnlijkheid Andrés Guardado ook. Met Ramselaar en Hendrix heeft men zeer goede vervangers voor dit tweetal. Beide spelers hebben het niveau van PSV en zijn zeer talentvol. Het is de vraag of de andere middenvelders van PSV ook blijven. Wanneer er meer middenvelders van PSV vertrekken, doet men er goed aan om vervangers te halen.

Aanval: Voorin is het de vraag of Luuk de Jong zijn niveau weer kan halen. Het afgelopen seizoen was de spits lange tijd uit vorm. Een Luuk de Jong in vorm is zeker een goede speler voor PSV, gelukkig beschikt PSV met Sam Lammers over een jonge talentvolle spits. Wie weet zal hij ook zijn goals meepikken komend seizoen. Op de flanken heeft men Locadia, Pereiro en Bergwijn als bekendste namen. Het afgelopen seizoen waren ook de buitenspelers van PSV niet in grootse vorm. Er gaan geruchten dat PSV in gesprek is met een buitenspeler uit Mexico. Natuurlijk blijft het de vraag hoe bijvoorbeeld jeugdspelers zich gaan ontwikkelen. Geeft Philip Cocu spelers uit het tweede elftal een kans, of gaat PSV nieuwe aankopen doen.

Verwachtingen: PSV heeft een geplaatste status in de voorrondes van de Europa League. Dat betekent dat men waarschijnlijk speelt tegen kleinere clubs. Dit moet dus haalbaar zijn voor PSV. Het is echter de vraag of er versterkingen gehaald gaan worden na een zwak seizoen. Ook is het nog de vraag welke spelers verkocht zullen gaan worden. Wanneer de selectie op enkele plaatsen versterkt kan worden, maakt PSV zeker een grote kans op het behalen van de groepsfase. Veel talentvolle spelers zullen dit jaar echt gaan doorbreken, het ontbreekt deze jonge spelers zeker niet aan de wil om te presteren.