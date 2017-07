Wat kunnen de Nederlandse voetbalfans verwachten van de nieuwe landskampioen Feyenoord? Feyenoord is als kampioen geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Feyenoord zal zich goed voor moeten bereiden op de groepsfase van de Champions League om een kans te hebben om misschien zelfs te overwinteren in de Champions League.

Feitjes & Weetjes over Feyenoord

– Feyenoord heeft 1 Champions League titel gewonnen in haar historie, dit betreft de Europacup 1 (1970).

– Feyenoord is na 18 jaar weer kampioen van Nederland.

– Feyenoord heeft zich voor het eerst sinds 2003 weer geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

– Feyenoord komt in pot 3 of pot 4, dit heeft men te danken aan de matige Europese prestaties in de afgelopen jaren.

Hoe sterk is de selectie van Feyenoord?

Op dit moment is de transfermarkt officieel nog niet geopend, vandaar zijn er nog niet veel transfers gedaan. Feyenoord had afgelopen seizoen een ijzersterk collectief team, hierdoor konden weinig teams uit de Eredivisie punten pakken tegen Feyenoord. Over het algemeen was Feyenoord thuis ‘De Kuip’ onverslaanbaar, in de Kuip verloor men geen enkele keer in de Eredivisie. Feyenoord beschikt over een 12de man, het publiek. Het afgelopen seizoen was Nicolai Jorgensen de topschutter van Feyenoord, Jorgensen werd met 21 goals de topscoorder van de Eredivisie. In Europa maakte Jorgensen overigens maar 2 goals. Naast Jorgensen heeft Feyenoord nog meer belangrijke spelers, Jens Toornstra (14 Goals), Dirk Kuyt (12 Goals), Eljero Elia (9 Goals) en bijvoorbeeld Steven Berghuis (7 Goals). Dirk Kuyt heeft aangegeven te stoppen, Eljero Elia wil graag nog een stap maken naar het buitenland en Steven Berghuis vertrekt na zijn verhuurperiode aan Feyenoord weer terug naar Watford. De selectie van Feyenoord is dus op dit moment verzwakt, het is belangrijk dat men zich gaat versterken.

Keeper: Feyenoord beschikt over 2 goede keepers, Brad Jones heeft zijn aflopende contract verlengd en heeft het uitstekend gedaan afgelopen seizoen. Kenneth Vermeer daar in tegen is helemaal terug na een vervelende blessure. Voor Feyenoord is het ideaal dat men kan beschikken over 2 kwalitatief goede keepers.

Verdediging: De verdediging van Feyenoord stond afgelopen seizoen erg sterk op nationaal niveau. Echter was de verdediging van Feyenoord op Europees niveau erg kwetsbaar, vandaar slaagde men er niet in om verder te komen dan de groepsfase van de Europa League. Feyenoord heeft met Jan-Arie van der Heijden en Botteghin op Eredivisie niveau sterke verdedigers, echter op Europees niveau werden al snel de mankementen van de verdedigers op de mat gelegd. De verdedigers beschikken over onder andere te weinig ervaring en snelheid op dit niveau. Doordat Feyenoord het afgelopen seizoen Europees al problemen had, zullen deze mankementen alleen maar groter worden op een niveau hoger.

Middenveld: Feyenoord beschikt over een dynamisch middenveld, die allen de duels niet schuwen. Een sterkhouder op het middenveld is Karim El Ahmadi, Karim gaat altijd vol de duels in en brengt extra pit mee. Met Tonny Vilhena en Jens Toornstra heeft Feyenoord ook spelers die goed kunnen voetballen, daarnaast scoort Toornstra met regelmaat. Ook hier is de vraag of het middenveld van Feyenoord het niveau van de Champions League aankan. In Europa is gebleken dat een kleine fout direct kan worden gepromoveerd tot een goal, waar men in de Eredivisie die fouten nog kan permitteren. Naast de basisspelers op het middenveld, heeft Feyenoord ook de beschikking over Marko Vejinovic, Bart Nieuwkoop, Renato Tapia, Simon Gustafson. Deze spelers zullen moeite hebben om aan te haken op het niveau van de Champions League.

Aanval: Voor Feyenoord is het van groot belang dat men Jorgensen binnenboord kan houden, met Jorgensen heeft men al een goede spits staan die goals kan maken. Voor de buitenkanten moet Feyenoord op zoek naar vervangers. Men heeft Bilal Basacikoglu nog, maar moet toch echt vervangers halen voor Elia en Berghuis. Het is belangrijk dat Jorgensen bediend gaat worden door goede buitenspelers.

Verwachtingen: Feyenoord zal in pot 3 of 4 terecht komen, dit betekent dat het een zeer zware loting zal gaan worden. Europese grootmachten hebben beschikking over veel hogere budgetten, vandaar zal Feyenoord weinig kans maken op een Europees vervolg na de groepsfase. Het afgelopen Europees seizoen zal ook geen extra hoop geven. In de Europa League wist Feyenoord niet door te gaan, daarom zal de Champions League een hele uitdaging worden voor Feyenoord. Echter met een aantal goede aankopen, kan Feyenoord een worp doen voor de 3de plek. Deze 3de plek geeft recht op een Europees vervolg in de Europa League.