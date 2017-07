Wat kunnen de Nederlandse voetbalfans verwachten van het frisse FC Utrecht? FC Utrecht heeft zich door middel van de play-offs geplaatst voor de voorrondes van de Europa League. FC Utrecht zal 3 rondes moeten overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In de tweede voorronde van de Europa League heeft FC Utrecht een geplaatste status. Dit betekent dat men over het algemeen een minder goede tegenstander gaan loten in de tweede voorronde. Wanneer Utrecht er in slaagt om zich te plaatsen voor de derde voorronde, dan heeft men geen geplaatste status meer. Dan kan men loten tegen sterkere tegenstanders uit grote competities. FC Utrecht speelt haar eerste wedstrijden in de voorrondes op 13 en 20 Juli. Doordat stadion Galgenwaard (Stadion FC Utrecht) in gebruik is voor het Europees kampioenschap dames, speelt men haar eerste thuiswedstrijd in het stadion van RKC Waalwijk.

Feitjes & Weetjes over FC Utrecht

– De laatste keer dat FC Utrecht in de voorrondes van de Europa League speelde, werd men uitgeschakeld tegen FC Differdange 03

– De laatste keer dat FC Utrecht de groepsfase van de Europa League behaalde was in 2010/2011.

– FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen vierde met 11 punten voorsprong op de Vitesse.

Hoe sterk is de selectie van FC Utrecht

FC Utrecht heeft afgelopen seizoen een zeer sterk seizoen gedraaid onder leiding van Eric ten Hag. Men is zeer overtuigend op de vierde plaats geëindigd. In de play-offs had Utrecht veel problemen met AZ, maar uiteindelijk heeft men zich weten te plaatsen voor de voorrondes. FC Utrecht speelde het afgelopen zeer fris voetbal, echter staan er nu ook meerdere spelers op de nominatie om te vertrekken. Aanvallers Haller en Zivkovic zijn al vertrokkken, daarnaast is de kans groot dat ook Barazite, Amrabat en/ of Ayoub gaan vertrekken. Veel jonge spelers van Utrecht worden in de gaten gehouden door topclubs. Utrecht heeft geleerd van haar fouten, want Utrecht is haar selectie vroegtijdig al aan het versterken. Waar in 2013 men verloor van Differdange 03, wil men dit voorkomen door vroeg de selectie op orde te hebben. Aanvallers Simon Makienok en Cyriel Dessers komen de FC Utrecht aanval versterken, daarnaast zijn Bilal Ould-Chikh en Sander van de Streek gekomen voor op het middenveld.

Keeper: Met David Jensen heeft FC Utrecht een goede vervanger in huis voor Robin Ruiter. Na de blessure afgelopen seizoen van Robin Ruiter heeft David Jensen zijn plek onder de lat niet meer weggegeven. Wel vertrekt Robin Ruiter bij Utrecht. Een 2de keeper kan het verschil maken, wanneer het erop aankomt. Met de eerste keeper van Utrecht zit het ieder geval wel goed.

Verdediging: Op dit moment zijn er in de verdediging geen wijzigingen met betrekking tot afgelopen seizoen. De verdediging van Utrecht heeft een zeer stabiel seizoen gedraaid. In de tweede voorronde mag de verdediging geen problemen hebben, het is echter de vraag hoe dat verder gaat in de voorrondes. Er staan ook weinig verdedigers op de nominatie om te vertrekken, dus de verdediging is ieder geval op elkaar ingespeeld.

Middenveld: Op het middenveld zijn er wel verschillende wijzigingen. Barazite gaat naar alle waarschijnlijkheid weg, daarnaast worden Ayoub en vooral Amrabat gelinkt aan een vertrek uit Utrecht. Met Labyad heeft men in Utrecht al een zeer goede vervanger voor Barazite. Ook Van de Streek en Ould-Chikh zijn zeer talentvolle spelers, die het dit seizoen kunnen gaan laten zien. Het is goed dat Utrecht nu al snel haar selectie op orde heeft, zodat men niet voor verrassingen komt te staan.

Aanval: Haller de spits van afgelopen seizoen is vertrokken naar Eintracht Frankfurt, dit is een aderlating voor FC Utrecht. Echter was hier al op gerekend. Met Makienok en Dessers heeft men 2 spitsen nieuw gehaald. Dessers heeft het uitstekend gedaan bij Nac Breda in de Jupiler League en Makienok heeft een teleurstellende periode achter de rug bij Palermo. Het is de vraag hoe deze spitsen zich gaan ontwikkelen bij Utrecht.

Verwachtingen: Utrecht zal in de 2de voorronde spelen tegen Valetta FC of SS Folgore. Beide clubs moeten op papier haalbaar zijn voor FC Utrecht. FC Utrecht heeft er goed aan gedaan om haar selectie voor deze wedstrijden al op orde te hebben. Na de deceptie enkele jaren geleden in de voorrondes tegen Differdance 03, heeft Utrecht nu haar selectie al op orde. Daarom heeft FC Utrecht een grote kans om de tweede ronde door te komen. Wanneer men de derde voorronde behaald, heeft men geen geplaatste status. Hierdoor speelt FC Utrecht tegen sterkere tegenstanders. Het zal geen makkelijke opgave worden voor FC Utrecht, echter is het ook niet onmogelijk om de groepsfase te behalen. Een aantal jaren geleden hadden ook andere grote clubs uit Europa moeite met FC Utrecht.