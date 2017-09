Het Nederlands elftal heeft helaas geen goed resultaat weten neer te zetten tegen Frankrijk. Oranje verloor kansloos met 4-0 van het Franse sterrenelftal. Toch is er nog iets goeds gebeurt in de poule van Nederland. Nummer 2 Zweden heeft donderdagavond met 3-2 verloren van Bulgarije. Door deze nederlaag van Zweden heeft Nederland nog steeds kans op kwalificatie voor het WK in Rusland.

Nederland werd donderdagavond afgeslacht door de Fransen. Het waren Antoine Griezmann, Thomas Lemar 2x en Kylain Mbappé die de goals maakte voor de Fransen. Geen enkel moment kwam Nederland in de wedstrijd, Nederland eindige de wedstrijd zelfs met 10 man. Voor Nederland is het van belang om zo snel mogelijk de hoofden bij elkaar te steken, want zondag wacht een nieuwe uitdaging tegen Bulgarije. Alleen een goed resultaat tegen Bulgarije kan Nederland nog helpen om kans te maken op de 2de plaats. Wanneer Nederland haar laatste 3 wedstrijden allemaal wint, is het nog maar de vraag of men eindigt bij de 8 beste nummers 2.

Op dit moment staat het Nederlands elftal op de vierde plaats in poule A. Het Nederlands elftal heeft 10 punten, waar nummer 2 Zweden 13 punten heeft en nummer 3 Bulgarije 12 punten. Oranje moet nog tegen beide landen, dus bij een goede resultaat kan men beide landen inhalen op de ranglijst. Laten we hopen op het beste resultaat.