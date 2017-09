Lieke Martens is donderdag verkozen tot beste voetbalster van Europa. De Oranje-international hield in de verkiezing de Deense Pernille Harder en de Duitste Dzsenifer Marozsân achter zich. Elk jaar worden de beste spelers van Europa verkozen door de Europese voetbalbond UEFA . Dit jaar is de keuze bij de beste voetballer bij de vrouwen gevallen op Lieke Martens. Lieke Martens die afgelopen Europees Kampioenschap ook al uit werd geroepen tot speler van het toernooi, is helemaal trots op haar prijs. Bij de mannen werd Cristiano Ronaldo verkozen tot beste speler van Europa.

De trofee werd uitgereikt in Monaco. Andere Nederlandse speelsters eindigden buiten de top 3.