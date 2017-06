Wat zijn de kansen dat Nederland aanwezig is op het WK 2018 in Rusland, dat vraagt iedereen zich af. Na de teleurstelling eind maart, waar het Nederlands elftal verloor van Bulgarije. Heeft het Nederlands volk toch weer meer vertrouwen gekregen in het elftal, mede door de goede uitslagen in de afgelopen oefeninterlands.

Wat is de stand van zaken op dit moment:

1. Frankrijk 13 Punten

2. Zweden 10 Punten

3. Bulgarije 9 Punten

4. Nederland 7 Punten

5. Wit-Rusland 2 Punten

6. Luxemburg 1 Punt

Te zien aan de huidige stand is dat het Nederlands elftal er niet goed voor staat, een eerste plek zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. Daarom is een directe plaatsing haast niet meer mogelijk. Nederland moet zich daarom focussen om 2de in de groep te worden. De 8 beste nummer 2’s doen mee aan de play-offs voor het WK in Rusland. Wanneer het Nederlands elftal al haar wedstrijden vanaf nu winnend af zou sluiten, dan is men zo goed als zeker van de 2de plaats. Bij één nederlaag of meer nederlagen, worden de kansen als maar kleiner en kleiner.

Wat zijn de beste nummers 2 op dit moment:

1. Italië 13 Punten

2. Portugal 12 Punten

3. Griekenland 11 Punten

4. Ierland 11 Punten

5. Noord-Ierland 10 Punten

6. Zweden 10 Punten

7. Ijsland 10 Punten

8. Slowakije 9 Punten

9. Montenegro 7 Punten

Nederland moet bij de acht beste nummer 2 ploegen komen. Dat betekend dat men sowieso langs Zweden in de eigen poule moet komen. Laten we het positief bekijken, het Nederlands elftal kan het WK Rusland nog halen. Alleen zal het geen gemakkelijke klus zijn. Dick Advocaat moet Nederland naar het WK 2018 in Rusland leiden.