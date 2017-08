Inmiddels zitten de eerste voorrondes voor Europees voetbal erop. Daarom maken wij de balans op, hoe hebben de Nederlandse ploegen gepresteerd tot nu toe. Welke ploegen maken de meeste kans om door te stomen tot de groepsfase. Alleen Feyenoord en Vitesse zijn automatisch geplaatst voor de groepsfase, de andere ploegen moeten er allemaal voor knokken. Dit ga je allemaal lezen in dit artikel.

FC Utrecht

Allereerst FC Utrecht, de ploeg die als eerst in actie kwam voor Europees voetbal dit seizoen. De ploeg van Ten Hag begon extra vroeg dit seizoen om te zorgen dat men er stond bij de voorrondes. In de tweede voorronde van de Europa League moest FC Utrecht aantreden tegen Valletta FC uit Malta. Waar FC Utrecht uit nog niet wist te scoren, won men in Nederland zeer overtuigend met 3-1. Door deze overwinning wist men zich te verzekeren van nog een ronde. Uit de koker voor de derde voorronde rolde Lech Poznan, een club van een ander kaliber dan Valletta. Lech Poznan komt uit in de hoogste league van Polen, waar men afgelopen seizoen op de derde plaats eindigde. In eigen Galgenwaard had FC Utrecht het zeer lastig tegen Lech Poznan en mocht men van geluk spreken dat het 0-0 speelde. In Polen kwam FC Utrecht veel beter voor de dag, na een bliksemstart van FC Utrecht, eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 2-2. Door de 2 uit goals had Utrecht het voordeel. In de laatste ronde gaat FC Utrecht uitkomen tegen het grote FK Zenit Sint Petersburg. FC Utrecht zal veel geluk moeten hebben om door te kunnen stomen naar de groepsfase van de Europa League. Tot op heden heeft FC Utrecht zich van haar beste kant laten zien, het zou dan ook mooi zijn als Utrecht kan gaan stunten.

PSV

Waar Utrecht in de tweede voorronde al uitkwam, moest PSV in ronde 3 zorgen voor een overwinning. PSV lootte tegen het Kroatische NK Osijek, een ploeg waarvan PSV normaal moet winnen natuurlijk. Echter verloor met in eigen huis met 0-1, waardoor men het moest rechtzetten in Kroatië. Het PSV van Philip Cocu slaagde er niet in om de volgende ronde te halen. Voor een tweede keer verloor men met 1-0. Voor PSV is dit een grote deceptie, waar men uitging van Europees voetbal. Het team van Cocu oogt futloos, vandaar moet er iets gaan gebeuren binnen PSV. Een jaar als vorig jaar kan niet, ook financieel gaat het wat minder. Het is belangrijk dat PSV er aan het begin van het seizoen er weer staat.

AFC Ajax

Het Ajax onder leiding van Marcel Keizer lootte het OGC Nice met Mario Balotelli in de punt van de aanval. De eerste wedstrijd uit in Nice, kwam Ajax tot een gelijkspel (1-1), waar er zeker meer mogelijk was. Ook thuis had men zeker kans om de volgende ronde te behalen, echter is dat niet gelukt. OGC Nice wist er een 2-2 uit te slepen, waardoor Ajax zich in de play-offs ronde moet gaan plaatsen voor de Europa League. Ajax speelde de wedstrijden zeker niet slecht, er is daarom ook geen rede voor paniek. Wel zal Ajax er alles aan moeten doen om zich te plaatsen voor de Europa League. Dit is een must voor het Nederlands voetbal.

Feyenoord & SBV Vitesse

Feyenoord en Vitesse speelde weliswaar nog geen wedstrijd in Europees verband dit seizoen. Men speelde wel voor de Johan Cruijff schaal tegen elkaar. In een uitverkocht stadion wist Feyenoord de overwinning over de streep te brengen na strafschoppen. Beide clubs hebben echter nog tijd om hun selectie op oorlogsterkte te brengen voor de Europa League/ Champions League.