AFC Ajax en FC Utrecht zijn er niet in geslaagd om de groepsfase van de Europa League te behalen. Een drama voor het Nederlands voetbal.

FC Utrecht

Waar FC Utrecht vorige week lof oogstte tegen de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg, moest men gisteren het karwei afmaken in Rusland. In eigen Galgenwaard wist FC Utrecht door een goal van Labyad te winnen met een minimaal verschil. In Rusland moest FC Utrecht aantreden in een uitverkocht stadion van Zenit, dat maar liefst 68,000 man kwijt kan. Voor de wedstrijd wist FC Utrecht al dat het een zeer moeilijke opgave ging worden om door te stoten tot de groepsfase. Echter was er goede hoop bij de FC Utrecht spelers/ fans. Het Zenit Sint-Petersburg onder leiding van Roberto Mancini beschikt over een begroting dat meer dan 20 keer zo groot is als dat van FC Utrecht.

Amper 9 minuten naar het eerste fluitsignaal was het al raak voor de Russen. Het was Aleksandr Kokorin die Zenit snel op een voorsprong zette. Ook na deze 1-0 waren de Russen de gevaarlijkste ploeg, gelukkig voor FC Utrecht wist men dit niet op het scorebord te zetten. Daarom ging FC Utrecht met een 1-0 achterstand rusten in Rusland. Het tweede bedrijf begon Utrecht sterker, men kwam meer uit haar schulp. De grootste kans voor FC Utrecht kwam op naam van Zakaria Labyad, de speler die in Utrecht nog de enige goal maakte tegen Zenit. Echter dit keer stond Zenit-doelman Lunev in de weg, zodat een Utrecht goal werd voorkomen. Met een 1-0 eindstand op het bord, was het tijd voor een verlenging. Al gauw was duidelijk dat Zenit het niet op strafschoppen wilde laten aankomen, weer was Kokorin de doelpuntenmaker. FC Utrecht ging hierna alles of niets spelen, het mocht echter niet baten.

Na afloop van de wedstrijd overheerste het gevoel van trotsheid. FC Utrecht heeft het Zenit Sint-Petersburg zeer moeilijk gemaakt. Jammer genoeg kwamen de Utrechters net te kort om zich te plaatsen voor de groepsfase.

Ajax

Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League, moest Ajax zich in de laatste voorronde van Europa League plaatsen voor de Europa League. De eerste wedstrijd voor het eigen publiek tegen Rosenborg BK liep uit op een deceptie. De verliezend finalist van vorig seizoen liep een kleine nederlaag van 0-1 op in Amsterdam. Voor Ajax was het zaak om het team zo goed mogelijk klaar te stomen voor de wedstrijd in Noorwegen. Een eventuele uitschakeling zou een grote deceptie zijn, want dan zou Ajax voor het eerst sinds 1966 niet aanwezig zijn in de hoofdfase van een Europees toernooi.

Ajax begon sterk aan het duel en creëerde genoeg kansen om op voorsprong te komen. Na een mindere fase in de eerste helft, wist Rosenborg toe te slaan. Het was Nicklas Bendtner die de goal maakte. Met Klaas-Jan Huntelaar erbij in de tweede helft, ging Ajax op zoek naar goals. Deze goals vielen al snel, want in minuut 60′ en 61′ wisten Younes en Schöne toe te slaan. Door deze goals stond Ajax er weer goed voor. Toch wisten de Noren zichzelf terug te knokken in de wedstrijd. De man die Ajax in Amsterdam al velde, maakte nu de 2-2. Ajax ging alles of niets spelen en verdiende eigenlijk een strafschop. Deze strafschop werd dan ook niet gegeven. Het werd nog erger voor Ajax, doordat weer Adegbenro scoorde. Door deze 3-2 nederlaag speelt Ajax voor het eerst sinds 1966 geen Europees voetbal.