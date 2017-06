Aankomende vrijdag speelt het Nederlands elftal weer een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018. De tegenstander van het Nederlands elftal is Luxemburg. Het Nederlands elftal moet winnen om nog kans te willen maken op het WK 2018 in Rusland. Het zal de eerste wedstrijd worden onder leiding van de nieuwe coach Dick Advocaat.

Speeldatum

Wedstrijd Nederland-Luxemburg Datum Vrijdag 9 Juni 2017 Tijd 20:45 Veld Stadion de Kuip, Rotterdam



Vorm

Beide landen sloten hun laatste oefeninterland winnend af. Waar Luxemburg verrassend won van Albanië, won het Nederlands elftal erg overtuigend van onder andere Ivoorkust. Het Nederlands elftal heeft onder leiding van de interim coach Fred Grim de weg naar boven gevonden. Nu is het de beurt aan Dick Advocaat om de deze lijn door te zetten, zodat er nog kans gemaakt kan worden op het WK 2018.

Nederland: Nederland – Ivoorkust (5-0), Marokko – Nederland (1-2), Nederland – Italië (1-2). Het laatste WK kwalificatie duel tegen Bulgarije was een pijnlijke nederlaag voor het Nederlands elftal. Oranje kon geen vuist maken in deze wedstrijd en daarop besloot de KNVB Danny Blind te ontslaan.

Luxemburg: Luxemburg – Albanië (2-1), Luxemburg – Kaapverdië (0-2). Het laatste WK kwalificatie duel van Luxemburg, verloor men kansloos van het grote Frankrijk.

Verwachtingen

Voor het Nederlands elftal telt alleen de winst aankomende vrijdag. Luxemburg daar in tegen zal het WK in Rusland niet meer halen, daarom kan Luxemburg vrij uit spelen in Nederland. De vraag is of het Nederlands elftal met deze druk om kan gaan, de laatste oefenwedstrijden van Oranje zijn in ieder geval erg veel belovend. Het is nu zaak om Luxemburg geen enkele hoop te geven op een resultaat. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat zullen alle spelers erg gretig zijn om te laten zien dat ze erbij horen. Het Nederlands elftal zal met deze spelers toewerken naar het duel van vrijdag:

Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Nathan Aké (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Middenveld: Davy Klaassen (Ajax), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).

Voetbalfilmpjesonline verwacht een gemakkelijke wedstrijd voor het Nederlands elftal aankomende vrijdag. Het Nederlands elftal zal voor het eigen publiek een grote uitslag willen neerzetten. Over het algemeen heeft Nederland moeite om de nul te houden, vandaar verwachten wij dat Luxemburg ook mogelijk een goal zal maken. Daarom verwachten wij een 4-1 overwinning voor Oranje.