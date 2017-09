De opdracht vanavond tegen Frankrijk is een zware voor het Nederlands elftal, er mag niet verloren worden. Een eventuele overwinning in Frankrijk zal een mooie opsteker kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Wat als Nederland verliest, wat gebeurt er dan? Alle scenario’s zullen hieronder worden doorgenomen.

Huidige stand van zaken in Groep A

Zweden leidt de groep na 6 speelronden met 13 punten (Doelsaldo 12-4), als tweede staat Frankrijk met evenveel punten (Doelsaldo 11-5) en Nederland volgt met 10 punten (Doelsaldo 13-6). Dit betekent dat Nederland met nog 4 speelronden te gaan voor een zeer moeilijke opgave staat. Bondscoach Dick Advocaat moet het Nederlands elftal naar een 1ste of 2de plek leiden, om nog kans te maken op het WK in Rusland. Wanneer het Nederlands elftal als eerste eindigt, zal men sowieso aanwezig zijn op het WK in Rusland. Wanneer men als 2de eindigt, moet men bij de 8 beste nummers 2 horen om nog kans te maken.

Wat als…

Oranje verliest?

Wanneer Oranje verliest en Zweden wint, dan zal het haast onmogelijk zijn om ons nog te plaatsen voor het WK.

Wanneer Oranje verliest en Zweden speelt gelijk, ook dan zal het een moeilijke opgave staan. Dan is het hopen dat Zweden nog punten laat liggen.

Wanneer Oranje en Zweden beide verliezen, dan heeft Nederland het nog in eigen hand. Echter zal Oranje dan geen punten meer mogen verspelen.

Oranje speelt gelijk?

Wanneer Oranje gelijk speelt en Zweden wint, dan is het gelijkspel weinig waard. Nederland zal dan 5 punten moeten goedmaken op Zweden en 3 op Frankrijk.

Oranje en Zweden spelen gelijk, dam mag Nederland ook geen punten verspelen.

Wanneer Oranje gelijk speelt en Zweden verliest, dan heeft men alles in eigen hand.

Oranje wint?

Als Oranje wint, dan maakt men goede kans om zich te plaatsen. Als men tegen de kleinere landen geen punten verspeeld is men zeker van een 2de plek en wie weet een eerste plek. Alleen wanneer Zweden ook wint, zal Nederland haar laatste wedstrijden moeten winnen met grote cijfers zodat men niet kan worden ingehaald op doelsaldo.