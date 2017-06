Eerste zege in 2017 voor het Nederlands elftal.

Nederland heeft in de oefeninterland tegen Marokko, haar eerste zege van 2017 binnen weten te halen. De ploeg van interim-bondscoach Fred Grim zegevierde met 1-2 door goals van Quincy Promes en Vincent Janssen. Het Nederlands Elftal begon scherp aan de wedstrijd. Al na 10 minuten maakte de Marokkaanse aanvallende middenvelder Younes Belhanda een schandalige overtreding op de Ligt, echter ontving Belhanda geen kaart van de Malinese Arbiter.

Het Nederlands elftal was de eerste helft in Agidar (Marokko) de bovenliggende partij. Het eerste doelpunt van Oranje viel in de 22ste minuut toen Memphis Depay Nordin Amrabat op het verkeerde been zette en een afgemeten pass gaf op Quincy Promes. Pas na rust werd Marokko sterker, met enkele kansen. Echter in de 68ste minuut zette Vincent Janssen op een zeer nette wijze 0-2 op het scorebord op aangeven van Quincy Promes.

De 0-2 was echter niet het einde van de wedstrijd. In de 70ste minuut ontving Matthijs de Ligt een terechte rode kaart, voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Echter had de scheids aan de andere kant ook Younes Belhanda van het veld mogen sturen. Door deze rode kaart kreeg Marokko toch weer wat vertrouwen. Al 2 minuten na de rode kaart maakte Boussoufa 1-2 door een vrije trap langs Zoet te schieten. Uiteindelijk hield Nederland stand en was dit de eerste overwinning voor het Nederlands elftal in 2017.

Opstelling Marokko: Munir (GK), Nabil Dirar, Romain Saïss, Manual Da Costa, Nordin Amrabat (85′ Youssef En-Nesyri), Karim El Ahmadi (64′ Youssef Aït Bennasser), Mbark Boussoufa, Sofiane Boufal (60′ Mehdi Carcela-González), Younès Belhanda (77′ Khalid Boutaïb), Fayçal Fajr (90′ Yacine Bammou), Aziz Bouhaddouz (46′ Walid Azarou)

Opstelling Nederland: Jeroen Zoet, Nathan Aké, Wesley Hoedt, Matthijs de Ligt, Joël Veltman, Tonny Vilhena, Quincy Promes, Jens Toornstra (73′ Wesley Sneijder), Steven Berghuis (46′ Marten de Roon), Vincent Janssen (73′ Bas Dost), Memphis Depay (74′ Nick Viergever)

Goals: 0-1 Assist Memphis Depay Goal Quincy Promes 22′, 0-2 Assist Quincy Promes Goal Vincent Janssen 68′, 1-2 Goal Mbark Boussoufa 72′

Gele/Rode kaarten: Matthijs de Ligt (Rode kaart 70′), Marten de Roon (Gele kaart 83′)