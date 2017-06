Dit jaar zijn de Premier League verdiensten nog hoger dan vorig jaar. De clubs hebben in totaal 2,75 Miljard ontvangen in 2016/2017. Kampioen Chelsea heeft het meest verdiend, ruim 172 miljoen euro. Ter vergelijking kreeg de kampioen van vorig jaar (Leicester) maar rond de 105 miljoen euro, dat is nu zelfs minder dan wat Sunderland verdiend aan prijzengelden. Zoals te zien is hebben de grootste clubs in Engeland het meeste prijzengeld binnengesleept.