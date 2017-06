Quote: “Wat zou het fijn zijn als Ajax United afjaagt en dronken speelt”

Columnist Hugo Borst ziet het liefste Ajax woensdagavond als winnaar van het stappen in Stockholm. En dat ziet Borst het liefst met het voetbal gebeuren wat Ajax in de thuiswedstrijden van de Europa League heeft laten zien tegen opeenvolgend FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. Dat schrijft hij in zijn collumn in het Algemeen Dagblad. Hij stelt direct tegenover dat hij Ajax het liefst ten onder ziet gaan met agressief en agressief voetbal. Zolang het maar geen vlees-noch-viswedstrijd wordt waarbij Fellaini de winnende maakt. Dan is alles toch een beetje voor niks geweest.

Het is natuurlijk het beste voor zowel Ajax als het Nederlandse voetbal als Ajax United helemaal dronken speelt, om in de Borst sferen te blijven, dat Mourinho zich achteraf niet eens bij de pers durft te laten zien. Wie had gedacht dat Ajax na de nederlagen tegen Rostov (4-1) en Willem II (1-2) en daartussen nog het gelijke spel tegen Rohda JC (2-2) zowel Europese grootmachten als Schalke 04 en Olympique Lyon helemaal zoek zouden spelen in de Johan Cruijff ArenA. Als Bosz zijn Ajax zo weet te voorbereiden dat Ajax de eerste Europese titel in ruim 20 jaar pakt met een van de jongste selecties alles tijden wordt Bosz in een adem genoemd met Michels, Cruijff en Van Gaal, aldus Borst.

Zal het Ajax lukken om de selectie bij elkaar te houden, het inmiddels geen geheim meer dat Onana wordt begeerd door Bayern München, Sanchez en De Ligt door FC Barcelona, Dolberg door Manchester City en tot slot Younes, die tevens geselecteerd is door de Joachim Löw voor de Confederations Cup, door Borussia Dortmund. Kan Marc Overmars de spelersgroep bij elkaar houden of volgt er een leegloop? Ajax heeft een uitzonderlijk goede lichting met De Ligt, Kluivert, Van de Beek en Nouri uit eigen opleiding en andere potentiële toppers als David Neres, Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven. Heel Amsterdam en misschien zelfs heel Nederland zal in spanning naar de finale in Stockholm zitten te kijken woensdagavond om 20:45.