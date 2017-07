FC Utrecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Valetta FC uit Malta of SS Folgore uit San Marino. FC Utrecht speelt op 13 Juli eerst een uitwedstrijd, waarna men een week later in het RKC Waalwijk stadion voor eigen publiek speelt. Wanneer FC Utrecht er in slaagt om de derde voorronde te behalen, dan zal men een ongeplaatste status krijgen. Dit betekent dat men op papier sterke tegenstanders tegen komt.